Мужчина загорелся в отделении банка в Уфе на глазах очевидцев

54-летний житель Уфы Валерий И. пришел в отделение банка на улице Менделеева, где загорелся. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и спасателей, сообщает Baza .

Все произошло на глазах сотрудников банка и его посетителей, которые вызвали скорую помощь и МЧС.

Оперативные службы быстро прибыли на вызов. Бригада медиков забрала пациента с 90% ожогами тела и отравлением продуктами горения в одну из местных больниц. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

За последние две недели это второй подобный случай. 10 июня в Уфе 41-летний Закир У. попал в больницу с серьезными ожогами, но спасти его не смогли, он скончался. Дома у мужчины нашли порошкообразное вещество, которое направили на экспертизу.