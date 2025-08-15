Мужчина задохнулся из-за кукурузы в силосном хранилище в Приморье

В Михайловке Приморского края произошел несчастный случай со смертельным исходом. Сотрудник завода по переработке кукурузы погиб при проверке силосного хранилища, куда вошел по просьбе руководства, но в итоге задохнулся, сообщает Baza .

По предварительной информации, руководитель по охране труда предприятия поручил аппаратчику элеваторного комплекса осмотреть силос на наличие остатков зерна. Во время инспекции работник ударил по скоплению кукурузы, что вызвало обрушение зерновой массы.

Коллеги оперативно извлекли пострадавшего из-под завала, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался от асфиксии, дыхательные пути были полностью блокированы кукурузой. Как отмечается, проведение проверок силоса при наличии в нем зерна категорически запрещено правилами безопасности предприятия.

В ходе судебного разбирательства в Михайловском районном суде руководитель был признан виновным в несоблюдении правил безопасности на рабочем месте.

Суд вынес приговор в виде условного наказания сроком на 1 год и 7 месяцев, а также запрет на занятие аналогичных должностей в течение этого же периода.