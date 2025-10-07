Мужчина забрался на ЛЭП в Подмосковье и не хочет спускаться вниз

Мужчина в подмосковных Котельниках забрался на линию высоковольтной передачи и не хочет с нее слезать. Он одет в черную куртку, сообщает « Осторожно, Москва ».

Неизвестный залез на ЛЭП примерно в 06:00. Причина поступка мужчины неизвестна.

На протяжении двух часов сотрудники скорой помощи и полиции убеждают его спуститься. Однако мужчина все еще висит на линии передачи.

Очевидцы отметили, что за несколько часов уговоров он залез еще выше, чем был изначально. На опубликованной записи видно, что мужчина висит на металлоконструкции на высоте несколько метров от земли. На месте происшествия находятся несколько машин полиции.

