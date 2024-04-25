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Мужчина выстрелил ребенку в лоб из ружья в Карелии

РЕН ТВ: неизвестный прострелил голову подростку в Карелии
Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Неизвестный злоумышленник выстрелил из пневматики в голову подростку в Карелии, мальчик госпитализирован в больницу, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился в городе Сегежа. В местную больницу госпитализировали 15-летнего парня, в которого злоумышленник выстрелил из оружия, предварительно, пневматического.

Мальчик получил сотрясение головного мозга и закрытый перелом лобной кости. Делом занялась полиция, стрелка уже ищут.