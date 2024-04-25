Мужчина выстрелил ребенку в лоб из ружья в Карелии
РЕН ТВ: неизвестный прострелил голову подростку в Карелии
Фото - © Медиасток.рф
Неизвестный злоумышленник выстрелил из пневматики в голову подростку в Карелии, мальчик госпитализирован в больницу, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент случился в городе Сегежа. В местную больницу госпитализировали 15-летнего парня, в которого злоумышленник выстрелил из оружия, предварительно, пневматического.
Мальчик получил сотрясение головного мозга и закрытый перелом лобной кости. Делом занялась полиция, стрелка уже ищут.