Мужчина выгнал из вагона метро парочку, приняв их за геев

В столичном метро 40-летний москвич Владимир С. выгнал из вагона девушку за прическу. Он принял Анастасию Е. и ее молодого человека за геев из-за слишком короткой прически пассажирки, сообщает Baza .

Потерпевшая рассказала, что лысый мужчина зашел в вагон поезда на станции «Сокольники». Он посмотрел на нее и сказал: «Это надо заснять». Потом спросил у девушки, русская ли она, получил утвердительный ответ и разъярился.

Владимир начал оскорблять парочку, велел им убираться вон из вагона, преследовал молодых людей, пока поезд шел до следующей станции. При этом никто из пассажиров за жертв не вступился. Пара выбежала на станцию сразу после открытия дверей поезда.

Мужчина в свое оправдание сказал, что принял девушку за мальчика. Пассажиру не понравилось, что такая пара целуется в вагоне.

«Я повернул голову — два короткостриженных, с крашеными волосами человека целуются с языками. Я до сих пор не понимаю, кто из них мальчик, кто из них девочка. У одного такая юбка была короткая, что даже половые органы было видно, это и возмутило. Но даже увидев половые органы все равно думал, что геи», — уточнил агрессивный пассажир.

Ранее мужчина работал в МВД. Но уволился в 2008 году, числится безработным.