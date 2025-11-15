Мужчина ворвался в квартиру, избил хозяйку и выпрыгнул из окна в Звенигороде
Фото - © скриншот
Мужчина ворвался в первую попавшуюся квартиру с открытой дверью и избил хозяйку в Звенигороде Одинцовского городского округа Подмосковья. Жилье было не заперто, поскольку девушка ожидала родственника, сообщает «МК: срочные новости».
Затем прибыла полиция. Мужчина попытался сбежать через окно.
Он выпрыгнул в него и погиб. На опубликованной записи мужчина в осенней одежде падает с высокого этажа и разбивается.
Рядом с местом происшествия уже дежурила бригада скорой помощи. Врачи сразу пошли к мужчине.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.