сегодня в 13:26

Мужчина ворвался в квартиру, избил хозяйку и выпрыгнул из окна в Звенигороде

Мужчина ворвался в первую попавшуюся квартиру с открытой дверью и избил хозяйку в Звенигороде Одинцовского городского округа Подмосковья. Жилье было не заперто, поскольку девушка ожидала родственника, сообщает « МК: срочные новости ».

Затем прибыла полиция. Мужчина попытался сбежать через окно.

Он выпрыгнул в него и погиб. На опубликованной записи мужчина в осенней одежде падает с высокого этажа и разбивается.

Рядом с местом происшествия уже дежурила бригада скорой помощи. Врачи сразу пошли к мужчине.

