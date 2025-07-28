Мужчина в Нижегородской области добил пострадавшего в ДТП байкера ударом ноги

В Нижегородской области после дорожной аварии мужчина добил 36-летнего пострадавшего байкера, сообщается на сайте СКР.

СМИ рассказали, что мотоциклист скончался после ДТП. Причем пострадавший был еще жив, но пассажир из автомобиля, который спровоцировал аварию, нанес байкеру удар ногой. Через некоторое время потерпевший умер.

Родственники погибшего боятся, что виновники ДТП и смерти мотоциклиста смогут избежать ответственности.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить по факту смерти байкера уголовное дело, а также представить по инциденту доклад.

Ранее мотоциклист на Honda разбился насмерть в аварии в Москве. Он столкнулся с машиной Hyundai.