Мужчина в Кузбассе получил условный срок за тату

Жителя Кемерова наказали за фото из бани, где видно экстремистские тату

Житель Кемерова получил два года условно за демонстрацию татуировок с символикой экстремистской организации. Поводом стало фото из бани, сообщает Сiбдепо .

Летом 2025 года мужчина находился на заработках в Мариинске. В выходной он вместе со знакомым и бригадиром отдыхал в бане на улице Рабочей.

Раздевшись, он продемонстрировал присутствующим татуировки на коленях, относящиеся к символике экстремистской организации, а затем опубликовал снимок в соцсети, отмечается в сообщении пресс-службы суда.

Фотография попала к сотрудникам полиции. Выяснилось, что годом ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Суд учел этот факт и назначил ему два года лишения свободы условно.

