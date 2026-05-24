Мужчина в крови и с ножом испугал прохожих в Тамбове

В Тамбове прохожие сняли на видео окровавленного мужчину с ножом, который бегал по улице. Видео происшествия опубликовала россиянка Регина (имя изменено) в своем блоге.

Она рассказала, что инцидент произошел на набережной за ТЦ «Рио».

На видео Регины показано, что окровавленный мужчина бежит по мосту, от него разбегаются прохожие. Также за ним гонятся полицейские.

Агрессор был только в шортах и обуви, грудь и руки были в крови.

