Мужчина в Красноярске устроил поджог на улице «по глупости»

сегодня в 23:11

Ранним утром в Красноярске произошел инцидент с поджогом: неизвестный разлил бензин вдоль бетонных ограждений на проезжей части улицы Вейнбаума и поджег его, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На место прибыли сотрудники полиции и пожарные, которым удалось быстро локализовать возгорание. Благодаря слаженным действиям правоохранителей личность подозреваемого была установлена сроки — им оказался 34-летний житель краевого центра.

Мужчина был задержан и принес свои извинения, пояснив, что совершил противоправный поступок «по глупости».

В настоящее время по факту происхождения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.