Мужчина в Коломне подглядывал за девушками в туалете через дырку в стене

Жительницы Коломны пожаловались на извращенца, который снимал их на телефон в туалете через дырку в стене. Это происходило в уборной гипермаркета «Лента» по адресу: Астахова, 4, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам Владиславы, 19 июля они с подругой зашли в туалет гипермаркета, где девушка заняла последнюю кабинку. Внезапно она увидела, что в стене есть дырка, из которой «торчит мужская рука с телефоном». Владислава тут же закричала, что вызовет полицию, после этого извращенец сбежал.

Затем девушки решили обратиться к охраннику «Ленты», однако тот проигнорировал их, заявив, что без полиции показывать записи с камер не будет. В итоге девушки вызывали правоохранителей.

Пока они ждали наряд полиции, то увидели, что мужчина, который, предположительно, снимал их в туалете, идет им навстречу — Владислава узнала его по чехлу на телефоне. Девушки хотели его остановить, но он уехал на велосипеде. Перед этим он успел прокричать, что ничего не снимал. Также, по словам пострадавшей, он заявил, что «у него дома есть жена и дети».

В отделении полиции к словам Владиславы также отнеслись прохладно. По словам девушки, ей заявили: «Ну, что он там за две минуты успел заснять». Позднее вскрылось, что извращенец специально поджидал женщин возле туалета, а после того, как его раскрыли, попытался спрятаться в магазине. По словам Владиславы, пока что полиция не предприняла действий по данному факту.

Ранее фотограф-извращенец залез девушке под юбку в Санкт-Петербурге.