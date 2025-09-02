Мужчина утонул при пьяной прогулке на катере по каналу Грибоедова в Петербурге

Мужчина упал за борт и утонул во время ночной пьяной прогулки на катере по каналу Грибоедова в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщает 112 .

На борту во время происшествия находились капитан, парень и девушка. В какой-то момент молодой человек, потеряв равновесие, упал за борт. Девушка бросилась в воду, чтобы попытаться его спасти, но ее усилий оказалось недостаточно.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина успокаивает плачущую девушку в мокрой одежде. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Мой друг, <…> он утонул по-любому», — заявила девушка на видео.

По предварительной информации, все находившиеся на судне были в состоянии алкогольного опьянения. Про факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).