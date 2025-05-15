Мужчина устроил нарколабораторию на арендованном участке в Раменском

Подмосковные правоохранители задержали мужчину, который оборудовал лабораторию по производству наркотиков на арендованном участке в Раменском. Задержанный оказался 47-летним жителем Химок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью .

Участок, где мужчина устроил нарколабораторию, находится в деревне Вялки. Полицейские при обыске места преступления нашли и изъяли канистры с жидкостями, приспособления для синтеза наркотиков.

Также были обнаружены лотки с метоксетамином весом свыше 800 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков).

Фигуранта поместили под стражу.

Ранее уроженец Москвы оборудовал нарколабораторию в Лотошине. Из незаконного оборота изъято более 115 кг наркотических средств.