Мужчина угрожал взорвать отделение ПСБ в Белгороде

сегодня в 12:35

Мужчина угрожал взорвать отделение «Промсвязьбанка» (ПСБ) в Белгороде. Примерно в 11:00 он вошел в здание, позвонил по номеру 112, рассказал, что с собой принес взрывчатку, и запросил работников ФСБ для проведения переговоров, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Заложников злоумышленник не брал. Люди вышли из отделения банка.

Огнестрельного оружия у мужчины с собой не было. С ним проводили переговоры на протяжении примерно часа. К 12:00 мужчина сдался силовикам.

Бомбы при нем, предварительно, не нашли. Силовики проводят допрос мужчины.

Почему он пошел на такой шаг, неизвестно. Не исключено, что мужчина оказался под влиянием мошенников.

