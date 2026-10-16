«Надень шапку, а то менингит подхватишь»: как на самом деле передается инфекция

Менингит возникает не из-за переохлаждения, а вследствие воспаления оболочек головного и спинного мозга, которое могут вызывать различные возбудители, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Воспалительный процесс в оболочках головного и спинного мозга провоцируют самые разные микроорганизмы и вирусы и даже простейшие, поэтому путь заражения определяется природой конкретного возбудителя», — сказала Демьяновская.

Многие вирусные и бактериальные инфекции распространяются воздушно-капельным и контактным путями. Риск заражения возникает при использовании общей посуды, поцелуях, прикосновениях к лицу немытыми руками и тесном контакте с инфицированным человеком. В частности, менингококк передается через капли слюны и слизи при продолжительном близком общении. При этом во внешней среде бактерия сохраняется недолго.

«Важно понимать фундаментальную деталь: от человека к человеку переходит не сам воспалительный синдром, а конкретный возбудитель. Попадая в носоглотку, бактерия у большинства людей вызывает лишь легкий назофарингит или бессимптомное носительство и лишь в редких случаях прорывает гематоэнцефалический барьер», — пояснила специалист.

Обычный разговор на открытом воздухе менее опасен, чем длительное пребывание рядом с инфицированным человеком в закрытом непроветриваемом помещении.

Теплая шапка не защищает от менингита

«Убеждение, будто отказ от головного убора на морозе напрямую ведет к поражению мозговых оболочек, относится к популярным бытовым заблуждениям. Низкая температура окружающей среды не способна самостоятельно вызвать болезнь, поскольку ее природа исключительно инфекционная», — рассказала Демьяновская.

Она уточнила, что косвенная связь между холодной погодой и распространением инфекций действительно существует. Зимой люди чаще находятся в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, что облегчает передачу менингококка и респираторных вирусов.

Переохлаждение может вызывать спазм капилляров слизистой оболочки носоглотки и нарушать работу мерцательного эпителия, который участвует в защите дыхательных путей от возбудителей инфекций.

«Теплая шапка не защищает от менингита напрямую, однако помогает поддерживать температурный баланс тела и препятствует снижению местного иммунитета», — пояснила специалист.

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