Мужчина угрожал гранатой сотруднику сервисного центра в Балашихе

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В подмосковной Балашихе задержали местного жителя, который угрожал гранатой сотруднику сервисного центра по обслуживанию бытовой техники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В субботу в сервисном центре по ремонту бытовой техники на улице Некрасова между клиентом и администратором произошел конфликт из-за длительного ожидания результатов ремонта. В ходе словесной перепалки мужчина достал гранату. В результате инцидента пострадавших нет.

Прибывшие на место полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался местный житель 1986 года рождения. Также правоохранители изъяли у задержанного муляж гранаты.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.