Мужчина ударил свою дочь ножом в лицо из-за выпивки в Тверской области

62-летний нетрезвый мужчина поссорился с 31-летней дочерью из-за спиртного, он разозлился, схватил нож и ранил им женщину, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Тверской области.

Конфликт произошел в доме на улице Широкой в Нелидове. Отец требовал алкоголь, но дочь отказалась ему наливать. Тогда он схватил кухонный нож и поранил ей лицо. Пострадавшая женщина обратилась в больницу. После оказания медпомощи она рассказала о нападении в полиции.

В отделе мужчина сознался в случившемся. Агрессор объяснил свое поведение алкогольным опьянением. Ему грозит до 2 лет тюрьмы. Мужчина находится под обязательством о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

