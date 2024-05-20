сегодня в 16:22

Мужчина ударил девушку ножом в шею у столичного ТЦ «Щелковский»

В столичном Гольянове у Центрального автовокзала мужчина набросился с ножом на девушку, она получила резаные раны, сообщает Mash.

После покушения злоумышленник скрылся, прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Ситуацию контролирует московская прокуратура.

По данным пресс-службы столичной полиции, злоумышленник подошел к девушке со спины и ударил ее ножом в шею. Мужчину 1976 года рождения задержали.

По данным «Московского комсомольца», происшествие случилось возле ТЦ «Щелковский».