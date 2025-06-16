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Мужчина убил знакомую, расчленил и выбросил части тела в Новосибирске

14 июня на мусорном полигоне «Левобережный» нашли части тела человека, через день в мусорном баке в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили тело женщины. Сотрудники следственного отдела по городу Обь СУ СК РФ по Новосибирской области открыли уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Следственно-оперативная группа выяснила, кто был убит. Также удалось установить личность подозреваемого.

По версии следователей, убийство произошло 12 июня. 53-летний обвиняемый пил алкоголь в компании знакомых в Заельцовском районе Новосибирска. Мужчина поссорился с женщиной.

После конфликта прошло некоторое время. Обвиняемый взял нож и ударил им 69-летнюю знакомую. Были задеты жизненно важные органы.

Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело на части, положил в пакет, и бросил в мусорный контейнер. Труп через день вынес в мусорный бак.

Сотрудники СК задержали мужчину. В ближайшее время его могут заключить под стражу.