Мужчина убил кота на глазах у 4-летнего сына в Ленинградской области

42-летний отец убил кота на глазах у своего 4-летнего сына, это произошло в магазине во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает «Mash на Мойке» .

Как считают следователи, мужчина в продуктовом магазине взял кота, затем вынес его на улицу и расправился с животным. После этого садист вернулся и бросил тело кота в продавца.

Ранее у жителя области уже была судимость. Сейчас следствие просит его арестовать на два месяца.

