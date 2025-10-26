Мужчина убил и расчленил жену за отказ готовить суп в Березовском

Жестокое убийство жительницы Свердловской области произошло в Березовском из-за ее отказа приготовить для мужчины суп. Злоумышленник взбесился из-за ответа супруги и нанес ей смертельные раны, пишет URA.RU .

В городе Березовском мужчина лишил жизни свою супругу, после чего предпринял попытку расчленить тело из-за ее нежелания варить суп.

«По предварительным данным, женщина отказалась резать курицу на суп, мужа это взбесило и он убил ее. Через восемь дней после убийства мужчина сдался полиции», — сказал собеседник агентства.

Трагический инцидент произошел 17 октября. Труп женщины был обнаружен в хозяйственной постройке.

По словам источника, подозреваемый снял с тела убитой кожный покров, однако не смог завершить процесс расчленения. В Следственном комитете Свердловской области пока никак не прокомментировали происшествие.

