Мужчина сжег себя перед зданием суда, где идет процесс над Трампом в Нью-Йорке

Мужчина поджег себя перед зданием суда в Нью-Йорке, где проходит заседание по делу о выплате экс-президентом США Дональдом Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает Baza.

В настоящее время выясняются причины, по которым мужчина прибег к самосожжению.

В это время в суде проходило четвертое заседание по делу о выплате экс-президентом США Дональдом Трампом 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс. Он состоял с ней в отношениях, поэтому хотел таким образом не придавать все огласке в ходе избирательной кампании 2016 года.

Суд выдвинул экс-президенту США обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Сейчас Трампу может грозить до 136 лет лишения свободы.