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Мужчина скинул кота с пятого этажа дома в Ангарске Иркутской области

Мужчина скинул кота с пятого этажа дома в Ангарске в Иркутской области. Сотрудники полиции организовали проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Жильцы многоквартирного дома пожаловались, что 2 августа примерно в 18:30 в 15 микрорайоне мужчина скинул кота с пятого этажа. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На записи кот упал на асфальт и некоторое время не мог встать. Возможно, животное получило переломы.

Кота отдали волонтерам, которые отвезли его в ветеринарную клинику. Состояние здоровья питомца проверяют.