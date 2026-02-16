Мужчина силой удерживал семью в квартире в Новосибирске

В Новосибирске жилец дома на улице Курчатова, 3, забаррикадировался и удерживал силой семью в квартире. До этого он угрожал супруге, рассказал ngs.ru один из соседей.

Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени (07:00 по московскому). Мужчина с утра ходил в магазин в доме и там «кошмарил» супругу, отметил сосед.

«Потом пошел домой, дома закрылся, что-то с собой сделал, удерживал своих же дома», — добавил мужчина.

Затем приехала скорая. Мужчине оказали помощь врачи. После этого его задержали.

Утром 16 февраля появлялась информация о том, что у забаррикадировавшегося при себе было оружие. В прокуратуре региона это опровергли.

Ранее жительница этого же дома рассказала, что мужчину вывели из квартиры под руки сотрудники спецслужб. Ситуация разрешилась благополучно, и толпа у подъезда разошлась. Когда мужчину выводили, визуально он вел себя адекватно, отмечал, что идет сам и просил не толкать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.