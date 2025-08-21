Мужчина с топором напал на росгвардейца на детской площадке в Москве
Фото - © Официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по г.Москве
Росгвардеец задержал неадеквата с топором, который ходил по детской площадке в Москве. Во время задержания мужчина напал на правоохранителя, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.
Детская площадка, где произошел инцидент, находится во дворе дома. Туда пришел мужчина, вооруженный топором, и начал гулять по территории. В этот момент на площадке играли дети. Они испугались странного гражданина.
Всю эту картину увидел сотрудник ОМОН «Авангард» ГУ Росгвардии по Москве Андрей Ч. Он подошел к неадеквату, желая выяснить причины его поведения. Мужчина же не стал отвечать и напал на правоохранителя.
Боец спецназа не испугался хулигана — он сумел обезоружить и нейтрализовать правонарушителя. Затем мужчину доставили в отдел полиции.
Ранее в Нижегородской области мужчина набросился с топором на своего знакомого. Он ударил его по голове.