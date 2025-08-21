Мужчина с топором напал на росгвардейца на детской площадке в Москве

Росгвардеец задержал неадеквата с топором, который ходил по детской площадке в Москве. Во время задержания мужчина напал на правоохранителя, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Детская площадка, где произошел инцидент, находится во дворе дома. Туда пришел мужчина, вооруженный топором, и начал гулять по территории. В этот момент на площадке играли дети. Они испугались странного гражданина.

Всю эту картину увидел сотрудник ОМОН «Авангард» ГУ Росгвардии по Москве Андрей Ч. Он подошел к неадеквату, желая выяснить причины его поведения. Мужчина же не стал отвечать и напал на правоохранителя.

Боец спецназа не испугался хулигана — он сумел обезоружить и нейтрализовать правонарушителя. Затем мужчину доставили в отдел полиции.

