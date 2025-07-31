В Нижегородской области мужчина набросился с топором на своего знакомого
Житель Нижегородской области ударил знакомого топором по голове
Житель Навашинского округа напал на своего знакомого, вооружившись топором. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.
Все произошло в июле в селе Сонино на улице Труговой. В ходе конфликта в одном из домов мужчина нанес своему знакомому удар топором по голове. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшему удалось выжить.
Нападавший заключен под стражу до выяснения всех обстоятельств дела.
В настоящее время ведется следствие для установления полной картины произошедшего.