В Нижегородской области мужчина набросился с топором на своего знакомого

Житель Навашинского округа напал на своего знакомого, вооружившись топором. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

Все произошло в июле в селе Сонино на улице Труговой. В ходе конфликта в одном из домов мужчина нанес своему знакомому удар топором по голове. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшему удалось выжить.

Нападавший заключен под стражу до выяснения всех обстоятельств дела.

В настоящее время ведется следствие для установления полной картины произошедшего.