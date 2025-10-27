сегодня в 14:19

Мужчина с работающей бензопилой накинулся на толпу людей в Арти на Урале

Мужчина с работающей бензопилой накинулся на толпу людей в поселке Арти в Свердловской области. До этого между ними произошел конфликт, сообщает SHOT .

Инцидент случился рядом с одним из местных баров. Мужчину с бензопилой зовут Кирилл, ему 28 лет.

У него произошел конфликт с компанией односельчан. Парень пошел домой, взял бензопилу и вернулся, чтобы попугать обидчиков.

По предварительной информации, пострадавших нет. Кирилла задержали.

На опубликованной записи видно, как мужчина бежит с бензопилой к толпе людей. Они начинают кричать и разбегаться.

Затем молодой человек начал крутиться с бензопилой в руках. К нему подходили прохожие, чтобы обезвредить.

