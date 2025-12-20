Мужчина с дымовой шашкой и ножом зарезал 3 человек на Тайване

В тайваньской столице Тайбэй злоумышленник напал с ножом и дымовыми шашками на прохожих на улице, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет агентство Reuters, в результате нападения три человека погибли и пять ранены. Инцидент произошел возле главного ж/д вокзала города Чжуншань в час пик вечером 19 декабря.

Нападавший был в бронежилете и маске. Мужчина бросил в толпу дымовые шашки, вызвав панику. А потом он побежал к станции метро в оживленном торговом районе, нападая на прохожих по пути.

Неадекват погиб, упав со здания, когда убегал от полиции. Силовики установили его личность, им оказался ранее судимый 27-летний тайванец Чан. Как считает следствие, мужчина тщательно готовился к нападению.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.