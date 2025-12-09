Мужчина пытался вывезти из Москвы в Дубай черную икру на 340 тыс рублей

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово предотвратили незаконный вывоз черной икры на сумму в 340 тысяч рублей. Икру массой 5 кг в Дубай хотел вывезти 22-летний мужчина.

При проведении таможенного контроля у гражданина России, собиравшегося вылететь в Дубай, было обнаружено девять банок с черной икрой, не заявленных в таможенной декларации. Общий вес деликатеса превысил 5 кг.

22-летний пассажир был остановлен инспекторами в зоне «зеленого» коридора для проведения выборочной проверки. У него был обнаружен черный пакет, в котором находились банки с икрой.

Молодой человек пояснил, что приобрел икру у друзей и планировал использовать ее на праздновании своей свадьбы, утверждая, что не был осведомлен о таможенных правилах. Экспертиза показала, что содержимое семи стеклянных банок — это икра стерляди, а двух металлических — икра амурского осетра. Общая стоимость конфискованной продукции составила 341 850 рублей.

В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Данное правонарушение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа в размере до 1 млн рублей.

