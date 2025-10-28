Мужчина проехался на капоте авто с фейерверками по улице в Нижнем Новгороде

Полиция установила личность владельца иномарки, который проехался на капоте с фейерверками по пешеходной улице Большой Покровской, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Нижегородской области.

Видеоролик, где машина с установленной конструкцией на крыше везет на капоте молодого человека с пиротехникой в руках, быстро распространился в социальных сетях. Оказалось, что собственником транспортного средства является 20-летний парень (он же ехал на капоте), а за рулем находился 13-летний подросток.

В отношении 20-летнего владельца авто составлено пять административных протоколов: по статье 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки), по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей), по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без заднего государственного регистрационного знака), по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения), по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).

Кроме того, на молодого человека составлен протокол по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Он задержан и помещен в спецприемник полиции до решения суда.

Правоохранительные органы также установили личность 13-летнего водителя. На родителя или законного представителя подростка составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (статья 5.35 КоАП РФ).

