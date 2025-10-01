Мужчина получил ножом в грудь, пытаясь помирить соседей в Подмосковье

Жителя Подмосковья задержали за убийство соседа при ссоре с супругой

В городском округе Балашиха задержали 48-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своего соседа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что накануне потерпевший услышал шум в соседском доме и зашел проверить. В этот момент между супругами происходила ссора. Сосед попытался успокоить пару, однако конфликт усугубился и подозреваемый нанес потерпевшему удар кухонным ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи задержали нападавшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту предъявили обвинение.

В ближайшее время следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

