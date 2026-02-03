сегодня в 14:57

Мужчина покончил с собой в ТЦ «Саларис» в Москве

Мужчина покончил с собой в торговом центре «Саларис» на Киевском шоссе в районе Коммунарка Новомосковского административного округа. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Мужчина бегал по коридорам на втором этаже и выкрикивал нечто несуразное. Затем его труп заметили на первом этаже здания.

Погибшему 30 лет. Он — уроженец Астраханской области.

На опубликованном фото запечатлено тело погибшего, лежащее на полу торгового центра. Мужчина был в зимней одежде. Рядом находились очевидцы и охрана.

