Мужчина покончил с собой в ТЦ «Саларис» в Москве
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
Мужчина покончил с собой в торговом центре «Саларис» на Киевском шоссе в районе Коммунарка Новомосковского административного округа. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Мужчина бегал по коридорам на втором этаже и выкрикивал нечто несуразное. Затем его труп заметили на первом этаже здания.
Погибшему 30 лет. Он — уроженец Астраханской области.
На опубликованном фото запечатлено тело погибшего, лежащее на полу торгового центра. Мужчина был в зимней одежде. Рядом находились очевидцы и охрана.
