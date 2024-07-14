Мужчина похитил детей у экс-жены в Греции и увез их к родственникам в Тольятти

Живущий в Греции россиянин украл двух сыновей у экс-жены после развода и спрятал их у родственников в Тольятти, сообщает SHOT .

Супруги прожили 11 лет, из них 8 лет жили в Греции. В 2023 году женщина подала на развод. Она рассказала, что после официального расторжения брака бывший муж превратил их с детьми жизнь в кошмар. Он якобы выбрасывал вещи женщины на улицу в мусорных пакетах, выгонял ее из дома, менял замки, присвоил себе ее машину и забрал документы на сыновей.

Экс-супруга обратилась в суд в Греции. Там ее и детей наделили эксклюзивным правом жить в доме стоимостью 400 тыс. евро.

После данного решения мужчина похитил детей и увез их к родственникам в Тольятти, а дом как-то смог продать.

Найти сыновей женщина смогла через месяц. Тогда похититель прилетел в Санкт-Петербург и подал на бывшую супругу в суд по месту ее регистрации, чтобы отобрать ребят. Связаться с ним не удалось.

Сегодня женщина скрывается вместе с детьми от бывшего мужа. Также она надеется вернуться с ними в Грецию.