Мужчина погиб при пожаре на складе цветов в Красногорске

Склад цветов загорелся на съезде с Новорижского шоссе на п. Новый в округе Красногорск, погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Информация о пожаре поступила в 01:37 субботы от очевидца. На момент прибытия первых пожарных горело по всей площади здания (1 тыс. кв. м.). В 02:20 огонь локализовали, в 03:55 потушили открытое горение. В 05:29 обнаружен погибший охранник.

На ЧП выезжали 35 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС: 18 человек и 7 единиц техники.

Всего в Московской области за сутки произошло 28 пожаров. На тушение выезжали 245 человек, 70 единиц техники.

