Мужчина перепугал жителей Мытищ, взорвав фейерверки у школы

Возле школы в Мытищах раздались хлопки — неизвестный взорвал фейерверки. Салют полетел в учебное заведение и ближайший дом, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам очевидцев, все произошло утром 17 декабря. Странный мужчина подошел к общеобразовательной школе № 35, в руках он нес пакет. Затем он что-то положил в мусорку и поджег.

Как только мужчина отошел от школы, тут же начались взрывы. Люди увидели фейерверки, которые полетели в ближайший жилой дом и саму школу. Жильцы жалуются, что искры попали им прямо в окно.

«Мужчина был в больших наушниках. Одет не очень. Все люди перепугались», — рассказали очевидцы.

Они до сих пор не знают, для чего мужчина поджег фейерверки. Жители планируют обратиться в полицию.

Ранее взрывной салют напугал жителей Солнечногорска. Запущенные неизвестным фейерверки повредили несколько автомобилей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.