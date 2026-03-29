Мужчина отсудил у магазина более 80 тыс руб за травму колена из-за рыб в Курске

В Курске помощник повара обратился в суд с иском против одного из гипермаркетов, где работал и серьезно травмировал колено, поскользнувшись у аквариума с живой рыбой. Суд встал на его сторону, сообщает Telegram-канал «112» .

Помощник повара травмировался, когда он поскользнулся возле аквариума, где содержалась живая рыба. Сотрудник компании травмировал колено и был доставлен в больницу.

Впоследствии руководство не возместило помощнику повара понесенный ущерб, несмотря на его временную нетрудоспособность. Он не согласился с таким раскладом и обратился в суд.

В судебном порядке работник добился взыскания с предприятия 13900 рублей на покрытие медицинских расходов. Кроме того, суд присудил ему 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В итоге сумма компенсации за травму ноги из-за живой рыбы составила 83900 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.