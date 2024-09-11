Мужчина откусил ухо студенту в пивном магазине в Челябинске

Неизвестный откусил ухо 19-летнему студенту в пивном магазине в Челябинске. Парень вступился за друга, которого мужчина начал избивать из-за татуировки, сообщает 74.RU .

Инцидент произошел в ЖК «Солнечный» на улице Бейвеля в ночь на 11 сентября, когда 19-летний студент Международного института дизайна и сервиса вместе с двумя друзьями зашел в пивной магазин.

Там неизвестный мужчина, стоящий в очереди, обратил внимание на татуировку на лице у одного из парней. Она была в виде разбитого сердца. Мужчина начал оскорблять и избивать парня. Студент вступился за своего друга.

Драка переместилась на улицу. Неизвестный внезапно схватил юношу и откусил ему часть уха. Затем он начал его преследовать и кричал, что откусит второе.

Студенту понадобилась медицинская помощь. Ему поставили диагноз — частичная травматическая ампутация хряща правого уха. Парню придется делать пластическую операцию, так как медики не смогли пришить обратно оторванную часть органа.