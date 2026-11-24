Около станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге мужчина отбивался урной от компании подростков, сообщает «Фонтанка» .

Как рассказал источник, конфликт мог начаться с провокации. Мужчина сидел на скамейке, когда к нему подошла компания юношей 16-18 лет.

Один из мальчиков дал мужчине пощечину и выбил из рук сигарету. После этого в адрес выбранной жертвы посыпались оскорбления. Тогда мужчина взял в руки урну и бросил ее в сторону обидчиков, но не попал ни в кого.

Свидетели позвонили силовикам. Росгвардейцы доставили всех участников конфликта в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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