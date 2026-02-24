Мужчина насмерть сбил пожилую женщину и искромсал отца топором на Алтае

Мужчина задавил женщину и убил топором отца за нежелание взять вину на себя

В Алтайском крае возбудили уголовное дело против 40-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса России), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Утром 24 февраля мужчина на своем авто сбил 63-летнюю женщину в селе Кулунда на Алтае. Из-за травм она погибла.

Водитель уехал с места происшествия. После инцидента мужчина приехал в дом к отцу. Он попросил взять вину в ДТП на себя.

Но отец не согласился. Тогда мужчина взял топор и много раз ударил им родителя по голове и телу. Тот погиб.

Мужчину задержали. Обстоятельства преступлений проверяют.

