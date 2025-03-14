Мужчина напал с ножом на сотрудника безопасности метро в Москве

В столичном метро задержали агрессивного мужчину с ножом

В столичном метро задержали агрессивного мужчину с ножом, напавшего на сотрудника безопасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспектор службы безопасности не пустил на станцию «Улица 1905 года» двух мужчин с признаками алкогольного опьянения.

Один из них накинулся на сотрудника метрополитена и затем стал угрожать ему ножом.

Дебошира задержали, им оказался 41-летний житель столицы. Возбуждено уголовное и административное дела.

Инспектору оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сказано в сообщении Telegram-канала Ирины Волк.