Мужчина напал на известную блогершу за отказ познакомиться в Пятигорске

В одном из ресторанов в Пятигорске мужчина напал на блогершу-миллионницу, которая отказалась с ним познакомиться, сообщает РЕН ТВ .

По словам пострадавшей по имени Софья, она вместе с подругами отдыхала в ресторане. Рядом с их столиком сидела незнакомка, которая позвала их танцевать. Девушки согласились. Однако вскоре она позвала мужчину. Он подошел к Софии, но та отказала в знакомстве и ушла с подругой в другую часть зала. Мужчина последовал за ними, пытался насильно удерживать девушек, а затем начал оскорблять их.

На помощь поспешил охранник, но ошибся и схватил не того человека. София подошла к сотруднику службы безопасности, чтобы прояснить ситуацию, но в этот момент нападавший внезапно набросился на нее с кулаками. Ее подруги, пытавшиеся защитить девушку, также пострадали.

София уже написала заявление в полицию и надеется на справедливое наказание для агрессора. Она утверждает, что мужчина женат.

