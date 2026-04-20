В I квартале на торгах Москвы реализовали более 250 помещений для бизнеса

В I квартале текущего года на городских аукционах в столице реализовали более 250 нежилых помещений. Суммарная площадь этих объектов достигла 37,3 тыс. кв. м, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что реализация городской собственности через аукционы — это значимый механизм для стимулирования предпринимательской деятельности в Москве. Спрос на коммерческую недвижимость не снижается — бизнес активно интересуется как историческим центром, так и районами с многоквартирной жилой застройкой. Витриной, где представлены доступные на городских торгах лоты, служит московский Инвестиционный портал.

«В I квартале 2026 года на торгах реализовали 253 нежилых помещения общей площадью 37,3 тыс. кв. м в 11 административных округах Москвы. Наибольший спрос пришелся на северную часть столицы, где прошли торги по продаже 36 объектов. На востоке Москвы реализовали 34 помещения, на юге — 30, на юго-востоке — 29 и 27 в Центральном административном округе. В среднем на один лот претендовали 6 участников», — рассказал Пуртов.

Он добавил, что наибольшей востребованностью отличались объекты площадью от 50 кв. м до 100 кв. м — их доля составила около трети от всех реализованных помещений.

Большинство коммерческих помещений, выставленных на аукционы, имеют свободное назначение. Это позволяет победителям торгов организовать там самые разные виды бизнеса: точки придомовой инфраструктуры, кафе и рестораны, врачебные кабинеты, образовательные центры или культурно-досуговые учреждения.

По словам Пуртова, среди предпринимателей неизменно высок спрос на помещения на первых этажах: главные плюсы такой недвижимости — наличие одного или сразу нескольких отдельных входов, удобный доступ для посетителей, а также возможность обустроить поблизости летнюю веранду или тематическое пространство, чтобы привлекать клиентов.

«Всего за три месяца 2026 года с торгов ушло 155 объектов на первых этажах. Их доля в общем объеме реализованных в первом квартале нежилых помещений составила более 60%», — пояснил он.

Помимо этого, бизнес активно интересуется и подвальными помещениями. За первый квартал было реализовано 47 таких объектов.

Столица регулярно выставляет разнообразное имущество на торги, а витриной для него служит Инвестиционный портал. В разделе «Торги Москвы» содержится вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и формат реализации. Торги проводятся на электронной площадке «Росэлторг».

