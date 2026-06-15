Мужчина на мопеде сбил 4-летнюю девочку в Москве

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадал несовершеннолетний ребенок. Ведомство также следит за ходом процессуальной проверки и привлечением мужчины к ответственности.

По предварительным данным, происшествие случилсоь на улице Стартовая. Там 42-летний мужчина двигался на средстве индивидуальной мобильности мощностью более 1500 ватт. При этом он не имел права управления транспортным средством.

Мужчина совершил наезд на 4-летнего ребенка. Девочка 2022 года рождения находилась в сопровождении мамы. После аварии ее доставили в больницу. На момент публикации заметки о состоянии девочки ничего не сообщается.

Прокуратура округа взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Ведомство также контролирует ход процессуальной проверки и привлечение мужчины к ответственности.

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