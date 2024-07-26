Мужчина мечтал о питомце, поэтому украл пекинеса у магазина в Жуковском

Полицейские задержали жителя городского округа Жуковский, которого подозревают в краже собаки породы пекинес, сообщается на сайте главка МВД России по Московской области.

Ранее в правоохранительные органы с заявлением обратился мужчина. Во время прогулки с собакой породы пекинес по улице Молодежной потерпевший зашел в магазин, оставив животное привязанным на улице. После выхода из помещения потерпевший обнаружил, что домашний питомец пропал. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 «Кража».

Сотрудники правоохранительных органов посмотрели видео с камер, узнали личность подозреваемого и провели его задержание. Во время осмотра жилища полицейские нашли питомца, пропавшего у заявителя. Мужчину, который забрал пекинеса домой, отпустили под подписку о невыезде.

Подозреваемый признался, что давно хотел завести домашнее животное, но у него не было денег. Он воспользовался моментом, когда хозяина не было, отвязал пекинеса и забрал себе.

Ранее полицейские задержали жителя Ленинского городского округа Московской области, который, предположительно, украл инвалидную коляску. Сумма причиненного ущерба превысила 12 тыс. рублей.