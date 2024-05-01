Мужчина, который убил собаку тревел-блогера под Иркутском, запугивает девушку

Иркутский фермер сначала расстрелял собаку по кличке Йоко, а теперь начал угрожать и семье блогера.

По словам хозяйки собаки, сосед принялся за угрозы ее семье после того, как они выложили в интернет историю убийства питомца.

К семье Радионовых пришел мужчина и представился «вором в законе», начал угрожать пистолетом, а затем выстрелил.

Антонина Радионова боится, что ее семье грозит опасность, даже вероятность, что кого-то убьют. Она написала в полицию два заявления, но уголовное дело возбуждено не было.