Мужчина, который убил собаку тревел-блогера под Иркутском, запугивает девушку
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Мужчина, убивший собаку тревел-блогера под Иркутском, теперь запугивает семью девушки, сообщает SHOT.
Иркутский фермер сначала расстрелял собаку по кличке Йоко, а теперь начал угрожать и семье блогера.
По словам хозяйки собаки, сосед принялся за угрозы ее семье после того, как они выложили в интернет историю убийства питомца.
К семье Радионовых пришел мужчина и представился «вором в законе», начал угрожать пистолетом, а затем выстрелил.
Антонина Радионова боится, что ее семье грозит опасность, даже вероятность, что кого-то убьют. Она написала в полицию два заявления, но уголовное дело возбуждено не было.