Мужчина катал людей в ковше погрузчика по тротуару в центре Москвы

Сотрудники ГАИ Москвы узнали, кто возил людей в ковше погрузчика по центру города. Мужчину задержали и привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Полицейские обнаружили в интернете видеозапись. На ней два мужчины передвигаются в ковше небольшого погрузчика по пешеходному тротуару на Страстном бульваре. Сотрудники ГАИ выяснили, что транспортным средством управлял 38-летний мужчина из Саратовской области, который приехал в Москву.

Ему предстоит ответить за нарушение двух статей КоАП РФ — части 2 статьи 12.23 (нарушение правил перевозки людей) и части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД). Нарушителя правопорядка оштрафуют.

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