В Красноярском крае блогер катал на тюбинге приятеля, запускавшего фейерверки

сегодня в 17:07

SHOT: красноярский блогер привязал тюбинг друга к машине и провез по мосту

19-летний блогер Саша из Красноярского края, предположительно, привязал к машине тюбинг друга и ехал в потоке машин. Сидя в «ватрушке», его приятель запускал фейерверки, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на Николаевском мосту. Сотрудники ГАИ по Красноярскому краю проводят проверку.

Блогер Саша сказал, что этим видео хотел улучшить настроение местных жителей. Он отметил, что не советует водителям повторять такие трюки.

Саша добавил, что «не помнит», кто конкретно был за рулем — он или приятель.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет законность военного билета блогера Михаила Литвина. Если он окажется поддельным, знаменитость могут ждать три уголовных дела.