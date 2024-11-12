Блогера Литвина ждет 3 уголовных дела, если военный билет окажется поддельным

Прокуратура организовала проверку законности получения блогером Михаилом Литвином военного билета. Обнаружились первые признаки, указывающие на подделку, — фейковая прописка и слова звезды о том, что он приобрел документ за 330 тыс. рублей, сделанные на шоу Амирана Сардарова в 2021 году, сообщает Mash .

В личном деле Литвина в военкомате есть документ о том, что он временно зарегистрирован в общежитии МГТУ имени Баумана, а также измайловском военном комиссариате. Этот факт показался прокуратуре странным, поскольку в этом вузе мужчина никогда обучение не проходил.

Поскольку Литвин не мог быть прописан в общежитии, то и военно-учебный центр университета тоже не посещал. Но, по версии блогера, он все же туда ходил.

В 2018 году Литвин получил статус «ограниченно годен» в связи с меланоцитарными невусами на голове. После этого его отправили в запас.

Литвина вряд ли бы кто-то тронул, если бы в 2021 году он на шоу Амирана Сардарова не сказал, что приобрел военный билет. Тогда запись привлекла внимание главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он обратился в прокуратуру и попросил проверить блогера.

Если выяснится, что Литвин действительно купил военный билет, против него могут открыть уголовные дела сразу по трем статьям: «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», «Подделка документов» и «Дача взятки должностному лицу». Суммарно за это его могут посадить на 15 лет.

Ранее Литвин напал на футбольного фаната. Суд арестовывал его на 13 суток.