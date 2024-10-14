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Суд арестовал блогера Литвина на 13 суток за нападение на футбольного фаната

Кузьминский районный суд Москвы на 13 суток арестовал известного блогера Михаила Литвина за нападение на болельщика во время футбольного матча Медиалиги, сообщает Baza .

Литвина задержали после пощечины фанату ростовского футбольного клуба СКА. Болельщики соперника оскорбляли президента клуба Lit Energy на на матче Медиалиги. Блогер со своей охраной подошел к трибуне обидчиков и дал пощечину заряжающему армейцев.

После этого на трибунах началась потасовка, в которую вмешался владелец клуба СКА рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста.

Михаил Литвин провел в отделении полиции двое суток. В отношении блогера был составлен протокол о совершении мелкого хулиганства.

В ходе судебного заседания Литвин признал вину и раскаялся, а также дал обещание, что подобное больше не повторится.