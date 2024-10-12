Блогер Литвин напал на фаната СКА во время матча Медиалиги

сегодня в 16:56

Во время матча Медиалиги обе стороны обменивались оскорблениями. Болельщики Литвина сквернословили в отношении команды СКА, а те говорили плохие вещи про блогера в нецензурной форме.

Лидер мнений не выдержал сказанного и решил разобраться. Он вместе со своей охраной подошел к трибуне обидчиков и дал пощечину заряжающему.

Началась массовая драка. Литвин пропустил несколько ударов от футбольных фанатов и ушел от трибун.