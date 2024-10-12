Блогер Литвин напал на фаната СКА во время матча Медиалиги
Mash: блогер Литвин устроил массовую драку на матче Медиалиги
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Блогер Михаил Литвин дал пощечину фанату футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону на игре Медиалиги. Болельщики оскорбляли лидера мнений, сообщает Mash.
Во время матча Медиалиги обе стороны обменивались оскорблениями. Болельщики Литвина сквернословили в отношении команды СКА, а те говорили плохие вещи про блогера в нецензурной форме.
Лидер мнений не выдержал сказанного и решил разобраться. Он вместе со своей охраной подошел к трибуне обидчиков и дал пощечину заряжающему.
Началась массовая драка. Литвин пропустил несколько ударов от футбольных фанатов и ушел от трибун.